公車停讓行人起步出意外！補習班清潔婦捲車底亡 家人哭斷腸

台北市中正區昨（12/16）晚發生重大交通事故，一輛大南客運223路公車行經忠孝西路一段、右轉重慶南路一段時，紅燈起步後意外與一名騎乘自行車的婦人發生碰撞，婦人受困車底，被救出送醫途中身亡。警方查出死者是附近補習班的清潔工，剛下班要返回住處就發生憾事。

警方指出，事情發生在昨天晚上6時許，趙姓公車駕駛沿重慶南路北向南行駛，至南側行人穿越道時，先停下來禮讓行人，才一起步就與74歲徐姓婦人的腳踏車發生碰撞，徐婦被捲入車底遭車輪輾過，緊急送醫搶救，仍因傷重於途中身亡。

警方發現，擔任清潔工的徐姓婦人當時剛從附近補習班下班離去，準備騎車返回住處，卻不幸與公車發生碰撞，家屬趕赴醫院，發現熟悉的親人已成冰冷遺體，當場痛哭失聲。

警方對趙姓駕駛酒測，酒測值為0，他供稱起步前有先查看，只看到行人沒看到徐婦，被依過失致死罪嫌移送偵辦，警方將進一步調查，釐清肇事原因與責任。

