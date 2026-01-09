公車內互毆！8旬翁控「司機吸毒」互告移送皆喊冤

公車變擂台，8旬老翁朝著司機動手也動腳。（圖／東森新聞）





新北市板橋亞東醫院捷運站外，昨（8日）晚間，有公車司機和一名83歲乘客在車內互毆！警方調查，起因是乘客搭車時，不斷在司機旁邊碎碎唸，罵司機「不好好開車」，進而演變成衝突。就連兩個人被依照傷害罪送辦時，仍互控「是對方先出手」；至於乘客質疑司機吸毒，也並沒有根據。

公車變擂台，兩人打成一團，仔細看是8旬老翁朝著司機動手也動腳，儘管司機用手阻擋，還是被打到幾下，火爆場面就連外國乘客都看不下去試圖阻擋，警方也到場。

員警vs.動手老翁vs.公車司機：「（鬧夠了沒？）他打我，『怎樣？』他打我，（我要把你保護管束喔），你可以這樣子嗎？」

被員警架住，才停住動作，事發在新北市板橋亞東醫院捷運站外公車站，8號晚上7點多，正值通勤尖峰，民眾看了都嚇傻。但老翁怎麼會和司機起衝突，時間要回到幾分鐘前。

過程全被乘客拍下，更害得當下車內7名乘客被迫轉乘。因為老翁站在旁邊，不斷碎碎念，司機再也克制不了理智線。

記者vs.公車司機：「（是他過來打我的，他說他要到亞東醫院），然後您不是有提醒他嗎？（有啊），但他還是很不滿對嗎？（對）。」

記者vs.動手老翁：「司機打我，不是我打司機，我懷疑司機有吸毒，因為他在開車時腦袋晃來晃去，公共安全很重要。」

這下兩人都被帶回派出所，雙雙被依傷害罪移送法辦。根據了解，當時老翁先是問亞東站要到了沒，又念司機沒有好好開車，車到站了他也不下車，持續碎碎念，最終演變成動手互毆衝突，在警局度過一夜，仍互控都是對方惹的禍。

