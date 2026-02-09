公車右轉擦撞騎士！機車被捲入車底 驚悚畫面曝光

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊區捷運新莊站前，今天（9日）上午傳出一起車禍事故，一名溫姓公車司機駕駛257路公車，行經中正路要右轉中華路時，與後方直行的郭姓機車騎士發生碰撞，郭男的機車被撞倒後，更被公車車輪輾過，所幸郭姓騎士僅受輕傷並無大礙，雙方酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，這起事故發生在今天（9日）上午10時許，59歲溫姓男公車司機駕駛257路公車，沿著新莊中正路往桃園方向行駛，行經捷運新莊站後，隨即右轉中華路一段，而當時行駛在公車右後方的66歲郭姓男子要繼續直行，不慎與公車發生碰撞後，整個人直接跌倒在地，至於機車則是被捲入車底，隨後更彈飛起來。

廣告 廣告

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

轄區新莊警分局與消防人員獲報緊急趕赴現場，所幸郭男僅受輕微擦挫傷，並無大礙無須就醫，溫姓公車司機則並未受傷，雙方酒測值均為0，確切車禍原因仍待後續進一步釐清。

新莊分局也呼籲駕駛人，行經路口務必減速慢行，轉彎車輛應注意後方來車及周邊交通狀況，確實保持安全距離，以維護用路人行車安全。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

新莊天橋工程挖破水管釀馬路成小河！ 今搶修完畢恢復通行

步道沾血紙箱狂晃！竟藏受傷「龍貓」 真相讓人心疼

替女友慶生耍浪漫！三重男違規放煙火 警秒到場讓他嚇傻

