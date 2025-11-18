公車司機人力不足 許睿慈建議幫運將加薪

針對基隆市公車拋錨、脫班狀況頻傳問題，市議員許睿慈提出質詢，認為公車脫班狀況多，除了公車老舊問題外，最主要還是公車駕駛人力招聘不足，建議規劃幫公車駕駛加薪，改善人力不足與公車脫班問題。市長謝國樑表示也有計算加薪的可能，但還必須與主計處研議預算如何籌措。

市議員許睿慈指出，近期不斷接到民眾公車脫班，等不到車的問題，觀察全市甚至有的公車站點連候車亭都沒有，市民只能忍受風吹日曬之苦，脫班並非偶發，而是公車駕駛人力長期不足的結果。

許睿慈拿出數據，市公車駕駛滿編二七一人，目前僅有二五一人，目前還缺二十位，導致只要有人請假，班次就無法調度，直接影響民眾通勤權益。此外，基隆公車駕駛薪資長期偏低，造成招募不易，認為基隆公車服務，需要完整的改善策略，包括人力補足、工作環境提升與加薪等。

市長謝國樑回應時表示，市府已在計算為公車司機加薪的可能性，只是財劃法修法使基隆市明年歲入大減，市府已面臨四十多億元預算刪減，須再與主計處研議如何籌編預算。