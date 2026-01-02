公車司機打學生殷鑑不遠 桃園「大客車受訓即就業」要求無刑事紀錄

去年發生公車司機打學生事件，今年市府司機培訓計畫，要求無刑事紀錄證明。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病，COVID-19)疫情過後，全國各縣市都出現公車司機荒，為此桃園市政府交通局推出「大客車受訓即就業」計畫，雖然緩解司機荒，但也被審計處檢討成效，加上去年底發生司機打學生案件，交通局今年上路的2.0版，特別規定所有新進駕駛入職時須檢附警察刑事紀錄證明，確保受僱者無刑事紀錄。

交通局長張新福說，安全始終是市民搭乘大眾運輸的最優先考量，因此在「2.0」計畫中，新增規定所有新進駕駛入職時須檢附警察刑事紀錄證明，確保受僱者無刑事紀錄，透過源頭把關建立市民對公車服務的信任。

廣告 廣告

張新福說，去年推動「大客車受訓即就業」計畫，即已設定參加駕駛須在桃園市服務一定年限，今年也將持續維持相關機制，以避免受訓即離職的情形發生，另今新增每人5萬元的入職獎金，並首創「多階段里程碑獎金制度」，凡服務滿半年及兩年時，將分別核發1萬5千元及4萬元，協助新進駕駛在職涯初期獲得更實質的經濟支持。

張新福強調，為提升司機從業保障，交通局補助新進駕駛首年「個人」專業責任險保費，每人補助上限2萬5400元，駕駛只要檢附保單即可請領，藉此降低上路執業風險，並補足意外發生時公司保障可能不足問題。

另因應勞動部將修法，擴大將僑外生納入招募對象，考量駕駛需辨識路標並與乘客溝通，市府將補助其參加華語文能力測驗費用每人2000元，以降低語言門檻並加速人力接軌。

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

