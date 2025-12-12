公車司機搶快闖紅燈！ 騎士左轉迎面撞上急送醫

北市中正區一名張姓公車司機疑似搶快闖紅燈與騎士發生碰撞。（圖／翻攝畫面）

北市中正區羅斯福路4段與基隆路4段路口12日上午10時許，發生一起公車與騎士擦撞事故。警消獲報，一輛公車行經該處時疑似搶快闖紅燈，其右側後車身與同向車道準備左轉起步的機車騎士發生擦撞，當場造成騎士手腳擦挫傷，所幸緊急送醫後並無大礙。至於肇責歸屬等仍有待進一步調查釐清。

據了解，年約60歲的張姓公車司機駕駛公車行經該路口時，卻疑似搶快闖紅燈衝過路口，其右後車身當場與同車道準備左轉的20多歲王姓女騎士發生擦撞，撞擊力道造成女騎士手腳多處擦挫傷，所幸緊急送醫後並無大礙。

警方到場後除將受傷的女騎士送醫外，也依法對公車司機開罰，同時加強取締該路口違規行為且發函予公運處，要求公車業者加強駕駛交通安全教育訓練，以避免是類事故再次發生。

中正第二分局呼籲，駕駛人於道路上行駛時應依號誌指示行駛，切勿因一時搶快闖紅燈，以免發生交通事故。

