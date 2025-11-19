公車司機每月輕鬆賺8、9萬？內行曝恐怖內幕：用命去換

一直以來有不少網友分享，公車司機薪水相當高，一個月賺進8、9萬不是夢。但近日有名從事該工作7個月的民眾表示，稱根本是賣命，基本一天握方向盤的時間要有11個小時，才有可能達成月領8萬以上，且是在月休四天的情況下。

原PO在Dcard發文指出，自己當了公車司機7個月，終於離開了這個對外宣稱高薪，但實際上根本就是現代大環境造就的賣命工作，他曝光自己公司的薪水算法，工時+營收+里程有達到上面設定的目標，才有可能拿到高薪水，只要有一項沒有達標，薪資單一定被扣東扣西，若是請假導致未達標，一個月被扣到一萬以上都有可能。

至於外界說的8、9萬月薪，他分析，應該是月休4天、且1天握著方向盤工作時間達11小時以上，才有可能達成，這還不算上班的休息時間。他補充，公車司機如果想要周休2日，一個月薪水大概五萬多一點左右，他就是這種情況。

他對乘客素質也直搖頭，開得快讓人不舒服、開得慢導致乘客趕不上火車，都會被客訴；還會碰到有人上車不招手、下車不按鈴，「當司機會通靈是嗎」。

他最後長嘆，公車因為駕駛非常缺，所以入門門檻極低，基本只要有良民證跟職業駕照小藍卡就可以上，所以駕駛素質就是那個樣子，其實站上同事主管人都不錯好相處，但工作內容真的是爛到有剩，「跟廣大公車職業駕駛們說聲辛苦了，每天高壓長時間的工作你們撐的下去，但我不行」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「台灣的巴士工作環境真的很差，學習日本的環境你就知道差很多」、「辛苦了」、「常看到機車亂鑽，真的心很累」、「我真的佩服每個在台灣開公車的人，台灣這種鳥路況我們一般老百姓上路都要路怒症發作了」。

