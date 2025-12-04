一名6歲女童上個月在台北市光復南路三張犁站準備搭乘公車時，竟遭駕駛辱罵「白癡」，導致小女孩嚇得不敢再搭公車。這起事件發生在11月15日下午4點多，女童因看到公車到站而興奮，但上車後卻遭到駕駛凶狠斥責。大南客運已承認駕駛言語失當，並多次向家長道歉。據統計，台北市今年1月至8月因駕駛「辱罵乘客」的案件高達15件，引發各界關注。

公車司機罵女童「白癡」 家長：小孩不敢搭車。（議員陳怡君提供）

事發當天，女童的家長表示，小朋友看到公車到站非常開心想跑出去，但被家長及時拉住。然而，當他們上車時，卻遭駕駛怒罵，讓他們感到十分錯愕。這位家長不滿表示，6歲的女兒因此受到驚嚇，現在已經不敢搭乘公車。當事女童也難過地說，叔叔這樣對待她們，而且也沒有道歉。

從另一個角度來看，駕駛被質疑並未減速進站，導致乘客瞬間全往前傾。大南客運經理解釋，小朋友當時突然從候車區跳到馬路上，駕駛擔心緊急煞車會造成車上乘客受傷，因此可能有情緒上的反應。不過，該經理也坦承駕駛言語失當，表示感到非常抱歉，並提到站長在事發兩天後已親自向當事家長致歉。

台北市長蔣萬安對此事件表示，駕駛的言語確實不適當，市府已進行了解和調查，也要求公車業者根據調查結果做出相應懲處。

