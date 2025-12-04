公車司機罵6歲女童「白痴」！議員曝監視畫面被消音 蔣萬安：言語不當

記者楊士誼／台北報導

上月15日，北市一名媽媽帶著六歲女兒搭乘承德幹線，卻遭司機辱罵「X的」、「白痴」等語，令家長與孩子心靈受創。民進黨北市議員陳怡君今（4）日質詢時指出，她向公車業者要事發監視畫面，沒想到卻遭到消音，找專家還原後則能明確聽到司機辱罵孩子。台北市長蔣萬安也表示，這樣的言語不適當，市府也有進行調查，並請業者就調查結果做出相應懲處。

陳怡君詢問，蔣萬安是否知道公車進站要減速？蔣萬安表示知道。陳怡君接續表示，她接到來自六歲小女孩的陳情，小女孩被公車司機罵「白痴」，導致心靈受創，連同媽媽也是。她隨後出示影片，當事小女孩在影片中表示，被司機罵「白痴」後感到很難過，小女孩更表示「如果我是司機，我就不會這樣對乘客了」。

小女孩的媽媽也在影片中表示，當時是搭承德幹線公車，小孩看到公車來非常開心，「她就有點要跑出去，我就把她拉住」，沒想到一上車就被司機兇狠的罵「白痴」，令她相當錯愕，事發後還是覺得相當害怕，甚至每次搭車都會害怕。有帶身心障礙小孩的媽媽。而根據議員提供之陳情內容，當事媽媽也表示，孩子有身心障礙，自己也有聽到司機罵人，當下難過又生氣，也有向大南客運北投站投訴，最後司機只願意打電話道歉，不願意面對面道歉。

陳怡君表示，後來向公車業者要到當時的監視畫面後，卻發現有一段影片有聲音，另一段影片卻遭到消音，後來找專家還原被消音的音檔後，竟清楚聽到司機罵當事人「這個門不開，小孩怎麼帶的啦！X的，白痴喔」。陳怡君痛批，公車業者和她說司機當下擔心小朋友安危，因為小朋友跑出路緣。但就算擔心小朋友超出路緣，也不可以罵人，令她更不悅的是，為何業者可以選擇性給影片？哪天發生事情，想還原真相，結果被業者選擇性消音，民眾搭乘大眾運輸的權益何在？

陳怡君也強調，減速是SOP，但是當事公車進站卻急剎車，令她質疑公車沒有依規定減速進站。陳怡君也指出，去年發生十件司機辱罵乘客案件，今年還沒過完，已經來到十五件，每年市府花42億補貼公車業者，換來的公車品質竟然是這樣？蔣萬安則表示，這樣的言語不適當，市府也有進行調查，並請公車業者就調查結果做相應的懲處作為。

