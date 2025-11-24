公車司機邱英詔列優良駕駛選拔

大台南公車司機邱英詔突遇交通事故臨危不亂、臨機應變、見義勇為，獲得表揚。

大台南公車司機邱英詔日前於執勤途中，突遇車禍事故，臨危不亂精神，協助乘客疏散及維持現場交通秩序，避免追撞事故擴大，展現高度專業處理流程，交通局已請客運業者予以表揚，並列入年度優良駕駛選拔參考名單。

交通局王銘德表示，大台南公車綠17路公車駕駛邱英詔，日前於上午約九時許於南區新興路、金華路停等紅燈時，突遭後方一輛貨車追撞，向乘客說明事故狀況後，引導乘客安全下車，確認乘客無人受傷，邱英詔隨後發現肇事貨車是先撞倒兩輛機車再追撞公車，幸機車騎士僅受輕微擦挫傷，為避免事故擴大，邱英詔在警方到達前，主動協助指揮車流維持交通秩序。

交通局說，市府重視公共運輸安全，要求客運業者強化駕駛長行車安全教育及專業訓練，邱英詔面對突發狀況仍能冷靜應變，是平時訓練成果的最佳證明，值得嘉許。公運處表示，邱英詔在事故發生後啟動ＳＯＰ、疏散乘客、安撫情緒，公車為阻隔防護，阻擋後方車流，降低二次事故風險，展現臨機應變、主動協助優良事蹟，公運處將請客運業者表揚並列入年度優良駕駛選拔參考。交通局也呼籲民眾，搭乘公車若遇到優良駕駛，除可現場打氣，也可向1999或向公運處反映，鼓勵優良駕駛。