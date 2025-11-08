公車司機「恍神」撞施工告示牌 母帶兒女搭車摔傷

台北市 / 綜合報導

台北市中山區松江路和四平街交叉口，上午10點多，一輛新店客運643路公車才駛離站牌100公尺，撞上市府正在進行路樹美化的工程告示牌。當時車上有一名母親帶著一對 雙胞胎 ，一家三口輕傷送醫，所幸沒有大礙。洪姓駕駛供稱，當時有點恍神，但好在告示牌離施工處還有一段緩衝距離，沒有撞到工程人員，但也讓他們飽受驚嚇。

公車到站乘客下車，接著緩緩駛離，才過沒多久，公車突然緊急煞車，整輛車往前傾停在原地。另個角度看，車輛剛離開，看起來都很正常，下一秒就在路中急煞，差點就被撞到的工程人員嚇了好大一跳，不只告示牌被撞飛，連三角錐也被壓在車底，消防車救護車到場，將3名受傷乘客送醫。

記者VS.當事工程人員說：「(有公車撞過來嗎)，對啊，撞到牌子而已，(人都沒怎樣)沒有，沒有，有啊嚇一跳啊，怎麼撞到了。」記者張權說：「肇事公車當時，沿著公車道一路直行，沒有注意到前方，正在施作的工程團隊，直直撞上擺放在，路面的告示牌。」

意外發生在今（8）日早上10點多，台北市中山區松江路四平街交叉口，643路新店客運駛離站牌，而前方距離100公尺處，市府公燈處正在進行道路美化工程，洪姓駕駛供稱恍神，不慎撞上工程告示牌，公車上的一家三口輕傷送醫。

台北市警局中山交通分隊長江柏欣說：「因恍神致其前車頭，碰撞施工告示牌面發生肇事，造成車上3名乘客受傷，現場未發現有酒後駕車情事。」所幸施工團隊有依規定的距離和範圍擺放三角錐告示牌，公車撞進來時還有一段緩衝空間，沒有釀成嚴重損害，但也讓工程人員飽受驚嚇。

