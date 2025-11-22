公車同時來兩台怎麼攔？司機教：揮左手代表第2台

揮揮手公車靠站慢慢停下。（圖／東森新聞）





平時搭公車會怎麼攔車呢？大部分人都只舉右手揮一揮吧，不過日前有乘客困擾，同時來兩台要搭的是後面那一台，要怎麼讓司機不要誤會呢？怕攔到的不是要搭的那台，就有一名客運司機教學，來看我們揭密。

揮揮手公車靠站慢慢停下，但如果同時來兩台，要搭其中一台，怎麼攔才不會讓司機誤會？有一名台中司機PO文教學，如果要搭第一台，乘客就可以揮右手，要搭第二台則揮左手，說通常司機都看得懂，挖是不是長知識。

發文公車司機康煉傑「我知道的（司機）大部分也都清楚，像我自己本身，我的女兒也是國中生，她也知道說，舉左手是要搭後面的那一台車。」

學了同時來兩輛公車要怎麼攔，一定有人想問，那來三台怎麼辦，司機也教了，就是要把左手舉高比個3，司機就會知道。司機說之前他就是第三台，有同學這樣比，他就知道他要搭他的車了，但隨機到台中公車站觀察，大部分的人沒有在管左右手，有車來就攔而已。

台北搭公車民眾：「沒聽說欸，（有覺得實用嗎），可能不會記得，其實右手搭就習慣，就像前面一台後面一台，我知道搭後面那一台，我一定是這樣子。」

攔公車的淺規則其實並不是每一位司機，或是乘客都知道，在台北地區，只要你有揮手司機基本上都會停。台北搭公車也很少有人會管左右手，甚至司機都是排隊進站，不用舉手車也會停靠。

發文公車司機康煉傑「（司機乘客）互相學習形成一種默契，司機每天看要搭車的，一些動作或行為，看久了大概知道（意思）。」

到底怎麼比，沒明文規定，怎麼攔公車變成司機跟乘客間不言而喻的默契。

