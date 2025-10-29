公車安全管理挨批 乘客心慌

基隆市再傳公車安全疑慮。（記者吳翊慈攝）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市再傳公車安全疑慮，二十八日有民眾拍攝影片指出，「一０四新豐街」路線公車於行駛途中，車門竟無法關閉，整輛車就在「車門敞開」的情況下繼續行駛，乘客一度驚呼連連。

據民眾於網路描述，事發路段位於海洋大學至深美總站之間，當時有人提醒司機車門故障，司機卻回應「正常啦」。更令人憂心的是，車輛後方還持續冒出大量白煙，氣味刺鼻、濃度明顯異常，儘管乘客再度反映，司機仍以「天氣冷、正常現象」回應。直到抵達終點站後，車尾仍不斷冒煙，但司機未見任何通報或處理動作。

基隆市議員許睿慈獲報後表示，這已非首次發生類似事件。今年六月曾出現公車在行駛中車門突然打開的情況，短短不到半年內再次發生，顯示公車維修管理機制已出現警訊，「公車安全不能再靠運氣」。

基隆市議員許睿慈指出，市民每日倚賴公車通勤，卻要在行駛途中承受設備失靈與安全疑慮，令人難以接受。（記者吳翊慈攝）

許睿慈指出，市民每日倚賴公車通勤，卻要在行駛途中承受設備失靈與安全疑慮，令人難以接受。她要求公車處立即調查事發車輛的檢修紀錄與維護狀況，釐清責任並檢討現行制度，建立即時通報與安全應變機制。若車輛出現故障，應立刻通報並調派安全車輛接駁，絕不可讓問題車輛繼續上路。