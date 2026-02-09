公車年節班次調整 初六恢復正常

因應春節期間民眾乘車需求，基隆市公車處將調整營運模式維持春節期間服務不打烊。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

今年春節假期自二月十四日至二十二日共計九天，為滿足民眾乘車並兼顧駕駛長返鄉過節需求，基隆市公車處所營五十七條公車路線將調整營運模式，二月十四日（農曆二十七）至二月十六日（除夕）十三時前，以假日班距營運；二月十六日十三時至二十四時，依除夕班表行駛且夜間公車停駛；二月十七日至二十一日（初一至初五）依春節班表營駛，並於二月二十二日（初六）起恢復原服務水準。

公車處長鍾惠存表示，考量民眾仍有搭乘公車拜年、走春及出勤等需求，基隆市區公車春節期間服務不打烊，但部分班次發車時間有所異動，提醒出門前先查詢搭乘的路線時刻表或發車間距，減少公車站候車時間。此外，春節期間基隆市區及觀光景點車潮眾多，鼓勵多加利用市區公車等大眾運輸工具，並可轉乘台鐵及國道客運，以避開交通壅塞及排隊等候進入停車場的情形。

有關春節期間公車班次調整情形，可在公車處網頁最新消息專區（https://www.klcba.gov.tw/）查詢，或下載公路局ibus APP即時掌握公車動態；公車站如有智慧型站牌將顯示預估到站時間，或掃描路線圖上方QRCode連結至公車動態查詢網頁。若仍有其他疑問，可洽公車處調度室（電話：０二二四二五一七六八、０二-二四二二六二七六）或撥打基隆市政府一九九九市民服務熱線洽詢。