社會中心／黃恩琳、劉毓琦 新北報導

新北市板橋昨天（16日）晚上10點多，一台307公車沒有按照路線，突然轉進巷子，結果卡住動彈不得，導致整條巷子一度無法進出，影片在網路上引發熱烈討論，有網友質疑客運也有三寶司機嗎？有人推測應該是想抄捷徑回總站結果卡住。業者則說是"公車壞掉了"。

男子騎車回家，開在熟悉的巷道，這時前方驚見這一幕。

好傻眼，怎麼有一台公車停在巷子口啦！滿頭問號。





公車怎會停在巷弄！ 公車開錯路過彎卡巷道

公車開錯路過彎卡巷道（圖／Threads yoteng_2811）

附近民眾來來去去，看到都驚呆了，司機這時走回車上，硬著頭皮準備思考怎麼把車移出去。

最後左喬右喬，終於倒退出去…





公車開錯路過彎卡巷道（圖／民視新聞）









事發在16號晚上10點多，這台307公車竟然彎進巷子，雖然這邊是雙向道，比較寬，但要轉彎還是有點難度，民眾也是第一次看到這樣的狀況。

這起意外一度造成大塞車，為何沒按照既定路線行駛？有民眾說附近就是總站，懷疑司機可能想要繞進路回站。儘管客運聲稱是車子壞掉，但為何司機還能設法倒車脫困？留下問號，也在網路上掀起熱烈討論。

















