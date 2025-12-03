公車急煞釀禍？84歲「導護爺爺」重摔命危全校集氣 豐原客運回應了

潘姓老翁昨天在台中市東勢區公車上摔傷，送醫急救，目前仍在加護病房。警方提供



台中市昨日（12/2）發生一起令人心疼的意外，在東勢區新盛國小擔任交通導護組長的潘姓老翁，在搭乘豐原客運公車時，疑似因司機緊急煞車，導致他重摔在車廂內，當場失去呼吸心跳，雖經搶救後恢復生命跡象，不過目前仍在加護病房和死神拔河。消息傳出後，不少師生和家長都感到萬分不捨，紛紛集氣祈求潘爺爺能早日恢復健康。

據東勢分局警方表示，警消獲報趕抵現場時，潘男因傷勢嚴重一度命危，所幸經救護員處置後送醫，已恢復呼吸心跳。駕駛公車的42歲謝姓司機酒測值為0，並無酒駕，初步判斷是司機緊急煞車導致意外，至於詳細肇事原因與責任歸屬，仍有待警方後續調查釐清。

潘爺爺重傷送醫的消息傳出後，新盛國小師生都感到萬分不捨，校方也隨即在家長與志工群組發起集氣活動，希望匯集眾人的祝福，幫助潘爺爺度過難關，並表示近日將利用全校集合的機會，號召所有學生一同為他祈福。

豐原客運經理羅乙棋今日（12/3）表示，2日公車開到東勢區時，老翁按鈴說要下車，司機緩煞車準備停車讓乘客下車，沒有急煞車，且當時開到東勢市區，道路狹小，不可能開快。

新盛國小校長譚至晳表示，潘爺爺雖然已高齡84歲，不過先前仍堅持每天到校站導護，風雨無阻地守護孩童安全，直到勤務結束才離開。後來校方考量他年事已高，經過多次勸說後，他才「妥協」改成兩天來一次。譚至晳提到，最令人感動的是，每次勤務結束後，他總會謙遜地向所有志工一一道謝才離開，溫暖的身影深植人心。

譚至晳也提到，是否公車司機緊急煞車，讓潘爺爺重心不穩在公車上跌倒，呼籲公車業者服務台中山城的長者們，請開慢一點，「台灣已是高齡社會，想呼籲大家重視長者搭公車安全問題。」

