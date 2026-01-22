公車性騷片破200萬點閱！男自清「陳屍家中」 女網紅教唆自殺被捕

國際中心／程正邦報導

印度女網紅希姆吉塔在網路上發布影片，指控遭男子在公車上性騷擾。（圖／翻攝自X＠VivekSh47085042）

社群媒體的公審威力，有時會變成奪命的利刃。印度喀拉拉邦（Kerala）近日爆發一起駭人聽聞的社會事件。一名擁有高人氣的 35 歲女網紅希姆吉塔（Shimjitha Musthafa），上週五（16日）在公車上拍攝並發布了一段指控性騷擾的影片，聲稱隔壁男乘客對其多次伸出鹹豬手。影片在短短 48 小時內瘋傳突破 200 萬次觀看，然而，被指控的男子卻在兩天後被發現於自宅身亡，引發社會對「網路審判」與「事實真相」的劇烈爭論。

遭希姆吉塔指控公車性騷擾的迪帕克（右上圖），遭網路公審自清未果，2天後陳屍家中。（圖／翻攝自X＠VivekSh47085042）

兩百萬點閱的背後：公車指控引發全網公審

事件起於本月 16 日，希姆吉塔在搭乘行經帕伊耶恩努爾鎮（Payyannur）的公車時，突然拿起手機錄影，對著 42 歲的乘客迪帕克（Deepak U）進行指控。希姆吉塔在影片中情緒激動，宣稱迪帕克在座位上故意多次觸摸她的身體，並將影片上傳至社群平台。

由於希姆吉塔本身具備網路影響力，影片迅速發酵，無數網友在未經查證的情況下對迪帕克發動肉搜與惡毒謾罵，迪帕克的身分與住所瞬間曝光。

真相未明人已亡：家屬控訴「網路霸凌殺人」

然而，悲劇在 18 日早晨發生。迪帕克的父母準備喚醒兒子時發現房門深鎖，破門而入後驚見兒子已無生命跡象。迪帕克的家屬悲痛指出，兒子在影片曝光後承受了難以想像的心理壓力，不僅被鄰里指指點點，手機還充斥著恐嚇訊息。

家屬強烈質疑希姆吉塔的指控純屬捏造，甚至直言她就是為了獲取流量而「編造劇本」害死一條人命。迪帕克的父母隨即對希姆吉塔提告，指控其誇大其詞並教唆自殺。

希姆吉塔被警方移送時，警局被大批抗議民眾包圍，要求她還死者公道。（圖／翻攝自X＠VivekSh47085042）

警局遭包圍：女網紅被捕後的人權攻防

隨著男子身亡的消息傳開，當地輿論迅速反轉，大批憤怒的民眾包圍帕伊耶恩努爾警察局，要求為死者討回公道。警方於週一（19日）正式對希姆吉塔發出通緝，並於昨日（21日）將其拘留到案。

目前調查的兩大核心點在於影片真實性，警方正透過公車監視器與現場目擊者，確認迪帕克是否真的有性騷擾行為。另外，希姆吉塔未經司法程序先行公審的行為，是否構成教唆自殺也引起法律界討論。喀拉拉邦人權委員會已正式介入本案，要求警方在七天內提交詳細報告。

"Social media trial killed a youth." 💔



Deepak U, a sales manager from Kerala, died by suicide after a woman, Shimjitha Musthafa, uploaded a video accusing him of improper touching and sexual harassment on a bus.



The video itself appears to show that she moved closer to him… pic.twitter.com/ZkKtJBreXN — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) January 19, 2026

