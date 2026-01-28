公車搭訕被狠拒！吳念軒《那些你不知道的我》報仇 邱偲琹認愛「韓國歐巴」

吳念軒在《那些你不知道的我》裡狠心拒絕邱偲琹示愛，真實到讓邱偲琹一喊卡就委屈落淚，原來因為小學在公車上搭訕漂亮女孩要電話被拒絕，尷尬到現在。劉耀勻攝

傅孟柏、吳念軒、邱偲琹、姜典、雷嘉汭、項婕如等人於28日出席新劇《那些你不知道的我》上線記者會，吳念軒戲裡狠心拒絕邱偲琹示愛，真實到讓邱偲琹一喊卡就委屈落淚，戲外吳念軒竟自爆人生從未被告白。他回憶小學畢業時曾在大眾面前挑戰極限，在公車上搭訕漂亮女孩要電話，沒想到對方直接回絕並轉頭就走，讓他尷尬到記到現在，他笑說：「可能把這股氣出在邱偲琹身上。」

邱偲琹在劇中飾演偶像Lucy，戲裡獻吻吳念軒卻慘遭「謝謝先不要」的冷處理。她坦言當時因太害怕被拒絕，只能用笑容掩飾，沒想到吳念軒演得太像真的不需要，讓她心靈受創。

邱偲琹異地戀韓國歐巴 逼男友看劇宣示主權

戲外邱偲琹則是大方追愛的女子，她甜笑分享目前正與韓國歐巴交往，兩人當初是在韓國旅行時互相搭訕認識。她透露一開始語言不通，互傳訊息時全靠耐心磨合，主要以韓文夾雜英文溝通，她更有感而發表示：「韓國男生很不錯，推薦大家。」

這段異地戀情目前穩定發展，邱偲琹強調自己是以結婚為前提相處，原設定27歲要結婚，雖然目前「放在那邊」，但她對這段感情充滿信心。前陣子她赴韓錄節目時，也趁機與男友見面。

邱偲琹認愛韓國歐巴已有男友。劉耀勻攝

為了宣傳新戲，她更霸氣逼男友一定要收看，並表示男友知道她是藝人，完全不會吃醋。她感性表示：「很謝謝導演找我演這個複雜的角色，這跟我以前楚楚可憐的形象很不一樣。」

姜典婚訊神祕回應！《那些你不知道的我》30日首播

以BL劇走紅的演員姜典之前傳出婚訊，對此他語帶保留地回應：「今天主要Focus在工作上面，如果有什麼好消息的話會跟大家分享。」對於自己是否成家仍未鬆口。《那些你不知道的我》將於1月30日起在LINE TV及 MyVideo 首播。

《那些你不知道的我》舉辦記者會，左起項婕如、姜典、雷嘉汭、傅孟柏、吳念軒、邱偲琹庾導演安竹間出席記者會。劉耀勻攝



