公車撞死東海女大生案 調解又破局

東海大學林姓女大生去年9月在台中走在斑馬線時，遭巨業公司施姓司機駕駛的305號公車輾斃，雙方24日進行第3次調解，施姓司機坦承當天已超時上班，導致保險公司拒賠，雙方因賠償金額無共識確定破局。林姓女大生母親表示完全感受不到誠意，該負責的人就應負責，而不是互相推託；巨業交通公司發聲明指出，雙方對於和解條件始終未能達成合理共識，陷入僵局而暫無和解之望，實深表遺憾，後續則配合司法程序。

林姓女大生去年9月22日晚間走在台中市綠川東街與中山路口斑馬線時，遭施姓司機駕駛的305號公車撞倒並輾斃，雙方昨天進行第3次調解。林母委任律師劉建志表示，施姓司機自述其駕照行駛條件為早上6點至晚上6點，事故當天晚上7點多發車，所以逾越駕駛條件，保險公司才會認定違規而不賠，可見巨業在排班上確有問題；巨業未派代表出席，調解金也未具體討論，整體毫無進展，調解正式破局，後續由刑事庭處理。

林母指出，自己跟律師秉持可以認真為這件事聲張正義，不只是對家屬，也是對社會大眾有個交代，「不然大家走在路上都要提心吊膽，因為大家都可以為所欲為，社會就很亂！」

針對施姓司機主張超時工作致保險不賠，巨業公司表示，公司除依法投保強制險外，另額外投保責任險，此事故符合責任險不保條款，故僅責任險部分無法申請支付理賠，強制險部分依法仍得由被害人家屬主動提出申請以先獲部分理賠，剩餘賠償不足部分，自當由肇事駕駛與巨業依法負連帶賠償責任，並不因此影響被害人家屬求償權。