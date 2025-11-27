公車撞死87歲翁.. 失智嬤目睹撞擊瞬間 不知他已身亡

老翁被公車撞上，整個人卡在車底。（圖／東森新聞）





台北一名87歲老翁，昨天（26日）下午，才剛走到斑馬線準備過馬路，就被右轉的公車輾進車底，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。儘管他的妻子當下就跟在後方，只有大約10步的距離，但因為失智加上驚嚇過度，完全沒辦法敘述車禍經過，更不曉得老翁已經身亡。

老翁走斑馬線過馬路，快走到一半時，被右轉公車撞上，整個人卡在車底，警消獲報到場，協助老翁脫困，但他已經沒有呼吸心跳，被抬上擔架實施cpr，接著緊急送醫，肇事的公車司機則雙手插腰，站在一旁。

附近店家：「有看到那個人被壓在底下，有人在幫忙疏導交通，叫那個消防車過來，救出來的時候，看起來好像已經沒呼吸心跳，已經有人在CPR。」

案發在26號下午四點多，台北士林中正路和延平北路五段路口，87歲老翁綠燈過馬路，被同樣是綠燈右轉的公車撞上，送醫不治。

老翁過馬路的時候，他的妻子就走在他的後面目擊驚悚車禍，但疑似有失智的狀況，再加上驚嚇過度，難以還原過程。

案發隔天，法醫相驗，老翁的妻子也在其它家屬的攙扶下現身，仍不知道老伴已經身亡，肇事的公車是紅15路線，當時從天母往社子，業者說，司機到公司服務三年，平常表現良好，事發後情緒低落自責。

公車業者吳副理：「駕駛長他在路口的時候，轉彎的時候他有先做停等，之後再緩起步，號誌車輛跟行人都是綠燈，疑似是因為A柱視線受到阻礙，所以跟行人行向有重疊，所以駕駛長沒辦法，及時發現到這個狀況。」

司機做完筆錄後，將會依過失致死罪送辦，業者表示，將負起責任，並和死者家屬保持聯繫，處理後續事宜，也會針對路口安全強化教育訓練。

