社會中心／綜合報導

新北市新店地區，發生公車撞斷路樹的意外！上午七點多的上班上課時間，一輛公車進站時，駕駛疑似沒抓準距離，把整棵路樹撞斷，大樹倒下的瞬間，周遭民眾趕緊跳開，還好沒有造成人員傷亡，不過，大家已經都飽受驚嚇！

一輛公車準備靠站，就在停車瞬間，右車車頂，就這麼跟一旁路樹親密接觸，只見整棵樹瞬間倒下，樹幹、樹葉埋沒人行道，等車民眾嚇得立刻逃開，只差不到兩步的距離，就真的禍從天降。目擊民眾湯小姐表示「就撞到以後有啪一聲，還在等車的人尖叫 就快點跳開，(距離)大概兩 三步吧，嚇到以後就有傳訊息給家人，當下有點手在發抖的感覺。」

廣告 廣告

公車撞路樹險波及路人 樹倒瞬間民眾跳開畫面曝光

案發當下有不少等車民眾 嚇到原地立刻跳開（圖／民視新聞）

大約三層樓高的行道樹，整棵被撞斷，重回現場，被撞斷的樹幹樹枝，已經清理完畢，只剩下半截樹幹，還佇立在原地，事發在2日上午七點左右，正值上班上課時間，一輛開往南港、汐止的公車，到新店中正路準備載客，結果發生意外。客運業者表示「他沒有注意到路樹的上方，有突出到路面，在我們車頂部分，右上車頂部分 有擦撞到路樹，釐清肇事責任 如果該我們負責部分，我們會來做負責處理。」

公車撞路樹險波及路人 樹倒瞬間民眾跳開畫面曝光

路樹疑越長越靠近道路 公車駕駛沒拿捏好距離導致擦撞路樹（圖／民視新聞）

根據了解，52歲廖姓駕駛，開車經驗約十三年，到新公司任職一年多，過去沒有違規紀錄，酒測值為零，疑似沒抓好車頭和路樹距離，才會直接撞上。新店區仁愛里里長 蔡伯健表示「靠近民宅的樹，他們一直往民宅這方面去修剪，樹 它會有個慣性就是往道路長，之前的公車都有閃過，我也在想是不是因為，他現在公車的車行角度 有一些調整，因為以前可能他要從外面繞進來，現在他可以直直的開過來嘛。」被撞斷的路樹，今年才剛修剪，越長越靠近道路，加上剛塗銷後方停車位，挪動公車停靠站，導致公車行車動線稍微改變，還好無人受傷，結束一場虛驚。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：公車撞路樹險波及路人 樹倒瞬間民眾跳開畫面曝光

更多民視新聞報導

台20線驚魂！軍用卡車失控撞樹 警方曝士官疑似......

軍卡疑線道縮減不慎追撞轎車 交通一度受阻

最新／台中男騎機車猛力撞路樹！車毀人噴飛頭部重創

