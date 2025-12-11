公車智慧站牌報修 掃QR碼更省時

大台北站位QR Code智慧站牌異常報修網頁。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市全方位打造以市民需求為本的公共運輸網絡，交通局表示，目前全市建置一千六百七十五座候車亭與三千零八十座智慧站牌，服務涵蓋率達九成，也運用ＡＩｏＴ智慧聯網，導入ＡＩ人工智慧系統，提供即時班次、到站預測、路況資訊和報修平台，全面提升公共運輸服務品質。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，目前新北市境內已建置三千０八十座智慧站牌，提供民眾最新的到站時間資訊。不過，智慧站牌長期受到日曬雨淋與機件老化影響，有時可能出現顯示異常。

廣告 廣告

林詩欽表示，新北市現在提供更便利的報修方式，在原有的大臺北公車站位QR Code「虛擬站位查詢」頁面中，新增「智慧型站牌報修」功能，讓報修流程更自動化、更省時之外，搭配後端監控系統，讓報修、派工都能快速。

交通局指出，民眾只要位在新北市、且該站有智慧型站牌，手機ＧＰＳ位置又在一百公尺範圍內，掃描站牌上的QR Code後，畫面就會自動跳出「智慧站牌異常報修」按鈕。使用者只需要填寫最基本的資料，其餘像是站位名稱、方向等資訊，系統會自動抓取並帶入，讓整個報修過程更快速、更直覺。