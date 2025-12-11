公車智慧站牌故障？掃描QR Code即刻通報

大台北站位QR Code智慧站牌異常報修網頁。（圖：新北交通局提供）

新北市持續優化公共運輸網絡，以「安全、便利、智慧、永續」為目標，從車輛電動化、候車環境優化到智慧交通建設全面推動。新北交通局今（十一）日表示，目前全市已建置一千六百七十五座候車亭與三千零八十座智慧站牌，服務涵蓋率達九成，提升候車環境品質，更整合AIoT智慧聯網與人工智慧系統，提供即時班次、到站預測、路況資訊及報修平台。

交通局運輸管理科長林詩欽說明，智慧站牌長期受日曬雨淋與機件老化影響，偶有顯示異常，導致資訊不即時。過去民眾需透過一九九九市民專線逐一說明站位與異常情況，流程耗時。如今市府在大臺北公車站位QR Code「虛擬站位查詢」頁面中新增「智慧型站牌報修」功能，搭配後端監控系統，讓報修與派工更快速。

民眾只要位於新北市、且站點設有智慧站牌，手機GPS位置在一百公尺範圍內，掃描站牌QR Code後畫面即會跳出「智慧站牌異常報修」按鈕，使用者僅需填寫基本資料，其餘如站位名稱、方向等資訊由系統自動帶入，報修流程更直覺。

交通局統計顯示，自去（一一三）年十月至今年十一月止，透過QR Code報修次數逐步上升，累計佔比已達三成七；派工次數亦成長八成四，智慧站牌妥善率大幅提升，進一步強化公共運輸服務品質。