公車暴衝「飛分隔島撞拖吊車」 2司機1乘客傷

台中霧峰發生公車和拖吊車對撞車禍，當時公車開在路中，突然偏離車道，撞上分隔島，接著衝到對向車道，和拖吊車發生碰撞，公車、拖吊車司機雙雙受困，公車上一名18歲乘客也受到輕傷，警方調查，這名公車司機疑似身體不適才會失控暴衝。

公車行駛在內線車道，下一秒突然往左偏，整台車越過分隔島衝上對向車道，結果撞上正在行駛的拖吊車，兩輛大車車頭撞爛嚴重擠壓變形，兩名司機一度受困車內，消防人員爬上車頂，帶破壞器材搶救，公車司機先被救了出來，意識清楚，而拖吊車司機還卡在車裡，經過一個小時的搶救，拖吊車司機右腿骨折，被救出，還有一名搭公車的，18歲乘客，頭部受傷還好沒有大礙。 附近民眾說：「像氣爆聲一樣，公車從對面向直接撞過來這裡就撞到拖吊車司機。」

車禍發生在台中霧峰中正路上，公車不明原因暴衝到對向，當下拖吊車首當其衝，還波及停在路邊的白色轎車，整台被擠扁，還好當時車上沒人，霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥說：「陳男駕駛自大貨車發生碰撞，並波及路邊一部自小客車，本起事故致3人受傷酒測值均為零。」

現場交通一度只剩下一邊車道可以通行，還好三個人陸續救出，送醫後沒有大礙，據了解，公車司機開車當下，有跟乘客說自己身體不適想吐，沒多久就發生車禍，詳細的肇事原因，還要進一步調查釐清。

