公車月台昏暗乘客跌倒骨折 法院判中市府賠30萬

（中央社記者蘇木春台中1日電）邱姓男子去年4月間，在台鐵台中車站公車轉運中心，因踩空跌落車道骨折，邱男主張現場照明不足且月台標線不清，請求國賠，台中地院審理後認定有缺失，判賠30萬餘元，可上訴。

台中地方法院民事判決書指出，邱男於民國113年4月13日下午1時許，在台鐵台中車站1樓公車轉運中心，自電梯步行至C月台與公車道連接處時，因踩空跌落車道，受有左橈骨遠端粉碎性骨折等傷害。

邱男主張，月台與車道間有20公分高低落差，現場燈光昏暗，且月台緣石黃色標線斑駁不清，又未設置警示標語，公共設施設置管理有欠缺，依國家賠償法提告請求醫藥費、工作損失及精神慰撫金等共計新台幣54萬8039元。

台中市政府交通局抗辯，當天事發時為下午1時，自然採光充足，且月台緣石標線不清情形，可清楚辨識落差。邱男是因為步出電梯後轉頭向右看，未注意前方路況才會跌倒，與公共設施設置或管理無因果關係。

台中地院審理後，法官認為，現場照明會同兩造及檢驗公司，於與事發相近時間至現場實測，平均照度未達設計標準。緣石標線部分，經勘驗現場及監視器畫面，標線已嚴重退色，幾乎與車道顏色融合難以辨識，且現場無高低落差之警示標語，致未能發揮警示功能。

法院審酌，管理機關未盡管理責任為肇事主因，應負80%責任；原告未注意前方路況為次因，應負20%責任。全案11月26日宣判，台中市政府交通局應賠償邱男30萬2351元，可上訴。（編輯：李錫璋）1141201