台中有老人家搭公車準備下車時發生意外。當時疑似公車還沒停妥，老人家起身，從後方座位要走下一個階梯時，遇到煞車，他瞬間被甩到地板，頭部撞到鐵桿，當場沒了呼吸心跳，消防到場急救送醫，命救回來了，但昏迷指數只有三分。

公車煞停！84歲翁車上摔倒頭撞鐵桿心跳一度停。(圖／TVBS)

台中有老人家搭公車準備下車時發生意外。當時疑似公車還沒停妥，老人家起身，從後方座位要走下一個階梯時，遇到煞車，他瞬間被甩到地板，頭部撞到鐵桿，當場沒了呼吸心跳，消防到場急救送醫，命救回來了，但昏迷指數只有三分。

廣告 廣告

84歲翁公車上摔倒 頭撞鐵桿昏迷 。(圖／TVBS)

這起意外發生在12月2日上午10點多，潘姓老翁與妻子搭乘豐原客運206路公車，在東勢區豐勢路準備下車。兩人坐在後門旁的座位，在前一站按了下車鈴後，快到站時老翁起身一手抓扶桿，正要走下座位區一個階梯時，司機剛好煞車，導致老先生瞬間摔到地上，頭部撞到鐵桿。42歲謝姓男子公車司機聽到聲音後趕緊到後方查看，發現老先生倒臥車廂且沒有呼吸心跳，立即通報119。

公車煞停！84歲翁車上摔倒頭撞鐵桿心跳一度停。(圖／TVBS)

救護人員抵達現場後，立即為老翁進行心肺復甦術（CPR）搶救。在送醫途中，老翁恢復了心跳，但仍處於昏迷狀態。他先被送往東勢農民醫院，後來轉院至梧棲童綜合醫院接受進一步治療。

梧棲童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，經過頭部掃描以及進一步的檢查，發現老翁除了頭部受傷外，還有急性肺水腫的情形，但真正的病況還有賴進一步的釐清。

84歲翁公車上摔倒 頭撞鐵桿昏迷 。(圖／TVBS)

事後交通小隊到場處理，確認公車司機酒測值為零。豐原客運對此事件表示，將持續關懷傷者情況，同時也提醒所有乘客注意安全，準備下車時盡量等公車完全停妥再起身，避免因前方路況變化影響車內狀況，導致類似意外發生。

更多 TVBS 報導

無照割雙眼皮、切陰唇！越籍女海撈同鄉財 遭判刑驅逐出境

台中公車莫名暴衝！飛越分隔島撞拖吊車 駕駛受困釀3傷

台中消防月曆太猛！13勇消「腹肌炸裂」 民眾排爆搶領

不滿女友遭性騷！河智媛老闆超商遭埋伏砍死 他傷害致死罪被起訴

