社會中心／李豫翰、郭文海 台北報導

疑似下車被擋，竟然攻擊乘客！10號上午，在台北的士林地區的公車上，有一名男子，疑似不滿女學生擋住去路，竟然直接將人撞開，下車前，又回頭，把手上摺疊傘大力戳向女同學的右肩膀，導致她受傷流血。女學生親友心疼PO文，也報警處理，希望大家可以幫忙找到這名"撞撞男"。

公車減速緩緩靠站，這名戴帽口罩男疑似趕著下車，先是腳踩一旁女學生，趁著對方抬頭看時，居然用肩膀把人撞開，嗶完卡後，竟然又回頭持雨傘攻擊，被害的女學生又氣又怕，趕快打給家人。

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公車爆攻擊! 男疑不滿被擋路 持傘戳女學生害濺血

公車爆攻擊! 男疑不滿被擋路 持傘戳女學生害濺血（圖／警方提供）

女學生親友生氣po文，說朋友小孩10號一早搭508號公車去北投上課，公車停靠陽明高中站時，被這名"撞撞男"踩腳、撞肩、還持傘攻擊，後續也被家人帶去驗傷，發現後肩上方留下傷口流血。民視記者李豫翰：「一般公車滿載的情況下，乘客上下車都會彼此互相禮讓，但這名男子卻是二話不講，直接硬擠，甚至還拿雨傘攻擊對方。」等車民眾：「我會發火，然後我會偷錄，錄完了以後給他PO上去（網），不好意思我要下車了，就這麼簡單這麼簡單的事情，每個人都知道不是嗎，（那如果對方沒有聽到會沒有讓的話），再說一次不需要生氣。」等車民眾：「對啊他都已經要下車了，他也沒有擋他啊，就直接走下車就好啦，這個太沒品了。」









公車爆攻擊! 男疑不滿被擋路 持傘戳女學生害濺血

公車爆攻擊! 男疑不滿被擋路 持傘戳女學生害濺血（圖／民視新聞）

民眾都覺得生氣又驚訝，因為上下車，大家都會互相禮讓，這名撞撞男當時疑似站在後方座位區，疑似走道狹小，難以下車，才會直接做出粗魯行為，女學生驗完傷，下午也去派出所報案。士林分局文林所所長馬秋揚：「女學生受到驚嚇後，在母親的陪同前往醫院驗傷，並向士林分局報案，正式提出傷害告訴。」警方調閱周邊監視器，鎖定涉案男子身分，後續也將通知到案，要釐清動粗原因，只是男子疑似不滿下車路被擋，就胡亂攻擊，就怕下次手上拿的不是雨傘這麼簡單。





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