公車爆胎撞路邊保時捷！「半邊全毀」司機傻了 維修費恐逾50萬

記者陳潔慧、鄭翔仁／台北報導

日前台北市內湖區有公車爆胎，結果車輛失控往右偏移，撞上停車格內2台汽車，但好巧不巧，其中一部竟然是新車價450萬的保時捷，司機員下車看到這情形簡直冷汗直流。汽修達人表示車門被刮破大洞，整扇都必須換掉，維修費恐怕高達50萬。

北市內湖有公車爆胎，失控撞上路邊停車格內2台汽車，其中一部是新車價450萬的保時捷（圖／翻攝aka_edm2.0）

前方紅燈亮起，所以車輛都慢下來暫停，但最外側有一部公車則繼續往前開，但突然像是撞到什麼，猛然踩煞車，可以清楚看到車廂內的握把大力前後晃動，車內乘客也嚇了一大跳。

保時捷車主：「人生有三個劫，我昏倒。」

公車緊貼著停車格內藍色轎車，車門整個被堵住，根本上不去，最後只能出動拖吊車，仔細一看受損車輛竟然是保時捷Panamera，新車價450萬元，司機下車看到恐怕冷汗直流。

保時捷半邊車門全毀，此款車為Panamera，新車價要450萬元。（圖／翻攝aka_edm2.0）

記者陳潔慧、鄭翔仁：「事情發生在台北市內湖區成功公園前，這邊整排都是停車格，而這條路也非常多公車會行經，但是當公車要停靠路邊車站的時候，就會非常貼近車格，十分危險。」

根據了解，事情發生在27日晚上5時許，司機51歲黃姓女子表示是因為右前車輪爆胎，所以公車才會失控往右偏，導致右前車頭擦撞路邊車格2台無辜汽車，一部是日產車，另一部則是保時捷。

保時捷車主心碎po文表示，在停車格被公車撞的機率有多高？半邊車全毀，維修費恐怕是天價。

公車緊貼著停車格內藍色轎車，車門整個被堵住，需要出動拖吊車。（圖／翻攝aka_edm2.0）

汽修達人何仁傑：「車頭輕微損傷及整個右側比較嚴重，尤其是右前門跟右後門都已經破損，本次維修費用預估在50萬元上下。」

公車輪胎爆胎，是機械還是人為問題，也決定後續賠償比例，公司、保險幫忙賠多少，截稿前客運公司沒有回應，否則50萬天價維修費，恐怕是司機員幾個月的薪水，黃姓駕駛還得賠錢上班。

