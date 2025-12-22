公車環境5大問題 蔣萬安拍板改善

台北市長蔣萬安（右）22日主持北市道路交通安全會報，拍板自今年啟動為期4年的「公車駕駛道路環境改善計畫」，解決公車站區違停車輛、汽機車格緊鄰停靠區、公車彎漸變長度不足、植栽樹穴影響民眾候車、左轉路口公車左轉不易等5大問題。（徐佑昇攝）

台北市公運處盤點公車站區違停車輛、汽機車格緊鄰停靠區、公車彎漸變長度不足、植栽樹穴影響民眾候車及左轉路口公車左轉不易等5大問題，市長蔣萬安22日拍板，自今年起啟動4年期「公車駕駛道路環境改善計畫」，預計明年2月前啟用5處違停科技執法，並完成延長1080站禁停紅線區、填平130處樹穴、調整23處公車左轉路口號誌，以增進大眾運輸安全。

市民常抱怨公車行駛環境有待改善，公運處昨在北市道路交通安全會報專案報告，提出「公車駕駛道路環境改善計畫」，歸納公車常面臨5大問題，包括車輛違停導致公車無法緊鄰路緣停靠，影響乘客安全；汽機車停車格設置緊鄰公車停靠區、公車出站不易；公車彎漸變段長度不足，影響公車進出順暢；站區有樹穴、植栽，影響高齡及輪椅族上下車安全；沒有左轉專用號誌路口公車左轉不易等困境。

公運處提出5大解方，預計明年2月再啟用5處科技執法取締車輛違停，納入捷運台大醫院站往北、松山商職往西、台大醫院站往北、中華路北站往南、松山高中松隆站往東等地，並持續評估其他站點；停靠區前後禁停紅線均調整為5公尺以上，總計明年底前完成延長1080站禁停紅線，占總站位數31.2％。

至於公車彎漸變段，依民國113年「市區道路及附屬工程設計規範」，公車彎進入端漸變段長寬比不得小於5：1、離去端不得小於3：1，共計有90處需調整優化，預計117年底完成；公車站空樹穴將於明年底前填平、調整130處；沒有左轉專用號誌的左轉路口，號誌時制秒數將依業者需求，並檢討公車動線及調整站位，明年會完成23處左轉路口號誌調整。

北市交通局強調，公車駕駛道路環境改善計畫為114至117年北市重大公運環境改善工程，因涉及汽機車停車格位取消，需要跨局處協助減少民怨。

蔣萬安強調，「公車駕駛道路環境改善計畫」可改善公車行駛環境，也方便高齡者、輪椅族上下公車，公共運輸用路權高於汽機車是基本原則。

蔣萬安最後裁示，除拍板改善計畫，另要求交通局研議「汽機車禮讓公車進出站」列為明年宣導重點，以降低干擾公車進出站，避免任何危險發生。