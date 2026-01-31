公車疑煞車不及追撞2汽車.6機車 騎士一度受困車底
台南市 / 綜合報導
台南仁德區民安路一段、中正路口，今(31)日上午11點多，一部公車行經此處，疑似剎車不及，追撞前方停等紅燈2部汽車和6部機車，第一時間巨大聲響讓附近民眾嚇壞了，趕緊出來查看，由於現場一團亂，機車交疊一起，幸好受傷騎士送醫後，都沒有大礙，而意外發生後，公車業者出面致歉，強調會負責到底。
公車看到前方車輛，都已經在停等紅燈，第一時間駕駛減速，看似要準備停下，沒想到下一秒，突然又向前衝，接著意外發生，連撞多車，目擊民眾說：「這邊很嚴重，撞3台，好幾台。」
車禍現場一片狼藉，白色轎車引擎蓋都掀起，公車旁邊，好幾部機車，交疊在一起，熱心民眾聽到碰撞的巨大聲響，緊急出來查看，只見現場一團亂，目擊民眾說：「看到機車都是卡在那邊，公車上面也有外國的旅客在旁邊驚魂未定，公車來就沒有煞車就直接撞上去，就是碰碰碰。」
所有人驚魂未定，一度還傳出騎士卡在車底下，但幸好虛驚一場，沒多久救護車獲報，也趕赴現場將傷患送醫救治，仁德區新田里長王俊傑說：「剛開始的時候我們以為人是在下面，可是繞過去，好險人都噴走(在路旁)。」
台南仁德區民安路一段、中正路口，初步調查是公車剎車不及，才會釀連環撞意外，2部汽車和6部機車不幸遭受波及，台南歸仁分局副分局長林逸新說：「駕駛人酒測值均為0，未波及路人。」當事客運公司副理洪源隆說：「相關理賠也會在第一時間啟動，造成用路人之不便本公司深表歉意。」
車禍受傷的騎士，幸好送醫後都沒有大礙，至於公車駕駛是恍神嗎？還是說有其他原因，現在也將持續調查釐清。
