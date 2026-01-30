公車疑閃違停車輛切換車道 客運閃避不及擦撞
社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導
真的是驚險一瞬間！29號晚上，一輛敦化幹線公車與台聯客運巴士，在台北市大安區發生擦撞，前車疑似為了要閃違停車輛，又沒算好安全距離，導致後方台聯客運右前車頭撞上，車窗與擋風玻璃應聲碎裂，由於兩車體積龐大，而且並行，還一度造成交通回堵。
兩輛公車高速開過路口，卻突然同時煞車，就看後方的客運震了好大一下，原來撞車了。後方客運從側面撞上公車後方，客運車頭些微受損，公車乘客拍下驚險狀況，就看擋風玻璃整面碎裂，椅子、地面上滿滿碎玻璃，氣得PO文，表示自己當時就坐在最右邊，怒控不懂為何一定要開這麼猛的公車，有想過坐在車上的人嗎？
公車疑閃違停車輛切換車道 客運閃避不及擦撞（圖／警方提供）
車禍就發生在29號，下班尖峰時刻，台北市大安區敦化南路二段98號前，警方初步調查，駕駛敦化幹線的沈姓司機，疑似為了閃避違停，才會把車往隔壁車道切，導致後方陳姓駕駛開的台聯客運剎車不及發生擦撞，兩車共造成24名乘客驚嚇，幸好沒人受傷，是不幸中的大幸。
公車疑閃違停車輛切換車道 客運閃避不及擦撞（圖／Threads）
下班尖峰時刻發生兩輛大車事故，一度造成交通堵塞，只是究竟是為了閃車硬切、還是沒保持安全距離釀禍，詳細肇事原因，警方還要釐清。
原文出處：大安區公車疑閃違停車輛切換車道 客運撞上！民眾怒控：一定要開這麼猛？
