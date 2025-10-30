公車疑「爆胎」釀撞！轎車半邊毀 車主：心碎一天

一名男子在台北市內湖成功公園附近的停車格停放愛車，卻意外接獲警方通知車輛遭撞。事故發生在27日下午5點多，一輛公車疑似在上坡時右前輪爆胎失控，擦撞路邊停放的兩輛轎車。受害保時捷車主趕到現場時發現車門幾乎打不開，左側車身被刮出一大條痕跡，輪軸歪斜，輪胎內凹，引擎蓋開關位置與前車頭都已變形，鋁圈和輪胎也全數損壞。車行初估維修費用高達70多萬元，所幸事故當下無人在車內。

公車疑「爆胎」釀撞，轎車半毀，車主心碎。（圖／TVBS）

這起車禍發生時，肇事的公車直直往前開，卻突然失控撞上路邊停放的車輛。受害車主接到警方通知後，冒雨趕到現場，看到愛車嚴重受損，心情十分沉重。車主表示，公車整個撞進來，情況非常嚴重，當下他感到十分恐慌，並慶幸自己當時並不在車內，否則後果不堪設想。

拖吊過程也成為一大難題，車主擔心在拖吊過程中可能會造成更多損傷。車主描述了車輛的損壞情況，包括輪胎的輪軸已經歪掉，輪胎內凹，車門幾乎無法開啟，整個車門都已報廢，引擎蓋的開關位置和前車頭都已歪斜，鋁圈和輪胎都已破損無法使用。

據了解，涉嫌肇事的公車駕駛是一名51歲的黃姓女子。她表示事故發生時，公車正在上坡，突然右前輪爆胎導致失控撞擊路邊停放的車輛。雖然這起事故沒有造成人員傷亡，但車輛損壞程度嚴重，車行初估維修費用高達70多萬元。

目前，車主已將此事交由保險公司處理。不過，在送修期間沒有交通工具確實為車主帶來諸多不便。車主感嘆原本認為停在停車格應該是最安全的地方，沒想到遇上這種意外。

