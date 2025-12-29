公車站成砲房！台中女「臉埋男褲襠晃動」再掏衛生紙擦拭 路人傻眼

記者林意筑／台中報導

有對男女在公車候車亭處疑似上演「活春宮」，引發路人遐想。（圖／翻攝畫面）

台中街頭驚見「活春宮」現場！有民眾指出，在台灣大道二段、科博館公車站候車亭處，有對男女動作怪異，其中男方站著、女方則坐在長椅上，女方不斷對著男方的不明吞吐、擺頭，此行為高度引人遐想，令路過民眾傻眼。對此經警方查看畫面後，認為此舉可能觸犯公然猥褻。

昨（28）日深夜11時許，徐姓民眾開車行經西區科博館公車站前，發現有對男女在候車亭處動作怪異，仔細查看後驚覺2人疑似在站內上演「活春宮」。民眾表示，當下女子坐在候車亭的長椅上，男子則站在她前方，女子對著男子的胯下不斷「吞吐」，幾乎快把臉埋進男方的私密部位。

其他目擊民眾見狀忍不住驚呼「太誇張了啦！」，甚至有人開玩笑大喊「好吃嗎？」，這時當事男子才驚覺與女子的行為被人發現，轉頭查看後輕拍女子示意停止動作，隨後男子拿出衛生紙擦拭清理私密處，過程毫不避諱，令人眾人難以置信。事後警方查看相關畫面，表示這對男女在畫面中無法確認是否有明確的性行為發生，但若警方調閱監視器追查發現事證明確，2人恐觸犯刑法公然猥褻。

