公車站藏「陷」阱 ！女控路不平「踩坑」釀傷 新工處拒賠

台北市一名女子在大直捷運站附近搭公車時，指控因路面不平整，踩到柏油路上的坑洞導致摔傷，申請國家賠償卻不成立。台北市新工處否認現場存在坑洞，甚至指出問題出在女子穿著高跟鞋。女子則反駁表示新工處是在重新鋪設路面後才進行現場勘查，雙方目前已進入司法訴訟程序。

穿高跟鞋搭公車，女控踩到坑洞摔傷，申請國賠。（圖／TVBS）

事件發生在台北市大直捷運站附近，當時這位穿著黑色大衣和高跟鞋的女子看到公車到站準備上車，卻在踏上柏油路面的瞬間突然跌倒。女子表示，人行道往下有一個坎，坎上面有一個洞，當她準備上公車時，右腳軟骨卡在公車門板上，痛得完全無法起身。

隔天，這位女乘客返回事發現場拍攝照片，發現路面有裂縫且積水，認為這些都是路面不平整的證據。然而，當她進入理賠程序時，卻收到新工處的公文，聲明現場並無坑洞的情況。女子質疑，新工處是在重新鋪整路面後才進行場勘，因此當然看不到原本存在的洞。

這位女乘客決定申請國家賠償，指控新工處將責任推給她，聲稱是因為她穿高跟鞋所導致的問題。女子表示，事故後她上下樓梯時會感到疼痛，但新工處堅持現場沒有坑洞，拒絕給予任何賠償。

對此，台北市新工處回應，當事人提供的影像和診斷證明經國賠小組認定與受傷狀況沒有直接因果關係，因此國賠不成立。目前此案已進入司法訴訟程序，等待法院做出最終裁定。

