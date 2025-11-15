公車缺司機！北市替駕駛長加薪8000元

▲台北市長蔣萬安出席114年公車友善心運動優良駕駛長頒獎典禮。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 全台公車駕駛大缺人，台北市交通局1月調升運價同時要求業者替駕駛長加薪8000元，台北市長蔣萬安今（15）日表示，人力自9月起已止跌，市府將持續多管齊下，改善工作環境及條件。

根據北市交通局統計，依據人車比估算，截至今年9月為止，北市公車駕駛長共3600餘人，缺額尚有500餘人。

蔣萬安今天出席114年公車友善心運動優良駕駛長頒獎典禮前受訪表示，他親自到公車聯營管理委員會，面對面跟公車業者談第一線面臨問題，除了1月調整運價同時為駕駛長加薪新台幣8000元，也持續優化公車路線，並在今天透過表揚方式給予優良駕駛長肯定，希望營造友善的工作環境與條件，讓駕駛長能持續投入服務市民。

蔣萬安表示，駕駛長人力從9月開始已經止跌，會持續努力多管齊下。至於未來有無可能漲票價，蔣萬安表示，因為今年初才剛調整運價，這個部分會持續觀察。

