公車處租用20輛低地板公車 建構有愛環境

基隆市公車處為減少年長者上下公車爬樓梯之困擾，並提供輪椅族群及行動不便者更為友善的大眾運輸服務，特向國光客運租用20輛低地板公車，截至11月下旬，基市低地板公車占比由49%躍升至58%，市府與公車處努力建構有愛無礙的公共運輸環境。（見圖）

公車處說，向國光客運租用的20輛低地板公車車齡約7至8年，自今年9月下旬起陸續上路，公車處亦同步汰換車齡超過12年的高底盤公車。

公車處處長鍾惠存處長指出，基隆市已邁入超高齡化社會，常有年長者反映上下公車爬樓梯很辛苦，也有輪椅族群表示高底盤公車使得出行不方便。市府及公車處聽取各界的心聲後，向國光客運租用宜蘭縣轄20輛市區低地板公車，配置於基市各行政區，提升低地板公車班次比例，提供更為友善的大眾運輸服務。

該處表示，以114年4月為例，公車車隊規模為160輛，其中低地板公車計78輛，占比約49%，租用低地板公車及汰換老舊公車後，截至11月止，車隊規模略為擴大為170輛，其中低地板公車計98輛，占比約58%，扣除因應市內山坡及道路狹小等限制所需之43輛中型巴士，單就大型公車數量計127輛，低地板公車占大型公車比例已超過四分之三。

公車處補充表示，為提升全市大眾運輸服務品質，除了辦理新型電動公車採購外，同時將尋覓其他客運業者之協助，持續汰換舊型高底盤公車，以期改善公車車齡老舊的問題。