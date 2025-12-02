公車衝撞拖吊車成三明治！駕駛上半身探出車外 18歲男乘客嚇壞
台中一輛公車突然向左偏離，越過分隔島撞上對向拖吊車，再撞路邊轎車形成「三明治式」擠壓，導致公車司機、拖吊車司機及一名18歲男乘客受傷。拖吊車司機雙腳被卡住動彈不得，搜救隊員從副駕駛座及駕駛座同時破壞車體營救，所幸意識清楚，經努力終被成功救出。監視器畫面顯示，肇事公車從直行車道無預警偏離，目前尚不清楚是人為或機械故障肇禍。
台中市霧峰區一輛公共汽車突然失控，越過分隔島衝入對向車道，猛烈撞擊一輛拖吊車，並將其推擠到民宅前，同時撞上路邊轎車，形成三明治式擠壓。事故造成公車司機、拖吊車司機及一名18歲男乘客受傷，消防搜救人員迅速趕到現場展開救援行動。監視器畫面顯示，公車從直行車道突然向左偏離，衝過分隔島撞上對向車輛，事故原因目前尚未確定是人為因素還是機械故障。
事故現場，45歲的公車司機被消防隊員通過前車門接力搬出脫困。然而，拖吊車司機的處境更為棘手，由於拖吊車被公車猛烈撞擊後推擠到民宅前，又撞上路邊轎車，剛好在車頭位置形成三明治式擠壓，導致司機的腳被卡住，動彈不得。搜救隊員帶著破壞器材迅速趕到現場支援，他們決定從副駕駛座下手，同時另一組人員也在駕駛座處破壞車體，採取分進合擊的策略。在救援過程中，拖吊車司機上半身已探出車外，等待救援，所幸他意識清楚。
經過一番努力，38歲的拖吊車司機最終從駕駛座被成功救出，並被抬上擔架。他雙腳都有擦挫傷，被立即送往醫院接受治療。在事故發生後，公車上一名18歲男乘客第一時間被救出車外，他坐在分隔島上，顯得極度驚嚇，有位阿嬤在旁邊安撫他。幸運的是，在這起事故中，公車乘客中只有他一人受傷。
監視器畫面記錄了事故發生的過程：公車從直行車道突然向左偏離，輾過分隔島，撞上對向恰好經過的拖吊車。公車司機今年5月才到職，目前尚不清楚是個人因素還是機械故障導致公車突然失控衝到對向車道。
