公車變格鬥場！板橋大叔連環拳爆打運將 司機出奇招抱腿反制

社會中心／程正邦報導

板橋一名男子和公車司機起衝突，連環拳爆打運將，警察到場癱坐在地。（圖／翻攝自Threads @__xiao52）

今（8）日傍晚，新北市板橋區發生一起離奇的公車暴力事件。一輛 847 路線公車行經亞東捷運站 3 號出口停靠站時，一名穿著紅色背心的男乘客疑與司機發生口角，竟當眾在公車前門處大打出手。紅衣男情緒失控不斷朝司機頭部揮拳，司機在連連中招後，最後使出「抱腿摔」奇招才成功壓制對方氣燄，驚險畫面全被路過民眾拍下。

老外乘客看不下去，下車時將紅衣男拉開，以免司機繼續被攻擊。（圖／翻攝自Threads @__xiao52）

下車爆口角！紅衣男揮拳猛攻司機臉部

根據網路社群 Threads 流出的影像顯示，衝突發生在公車準備離站前。該名紅衣背心男子在下車過程中，不知何故與司機爆發激烈爭執，男子隨即情緒崩潰，在公車階梯處對司機展開猛烈攻擊。

紅衣男連續揮動勾拳，目標直指司機臉部；司機雖然不斷舉手格擋，但仍不慎臉部被打中多拳，現場氣氛一度極為緊張。司機為了自保，索性彎腰奮力抱住紅衣男的腿並高高舉起，試圖讓對方失去重心，這才暫時中斷了男子的攻勢，雙方在車門口僵持不下。

公車司機被揮多拳仍相當冷靜，趁男子出腿時抱腿反制。（圖／翻攝自Threads @__xiao52）

外籍男路見不平出手 紅衣男最終「癱坐」等警察

這場公車大戰也讓車上乘客嚇得紛紛走避。一名外籍男乘客下車時疑似看不下去紅衣男的暴力行為，下車時順手將紅衣男拉開，以免司機繼續被攻擊，隨後多名民眾撥打 110 報案。

轄區板橋分局員警迅速抵達亞東醫院站排解。根據民眾拍攝的後續畫面，原先囂張跋扈的紅衣男在警方到場後，疑似體力不支般地癱坐在公車站地板上，神情委靡，讓在場處理的員警也一度感到無奈。

警方說法：衝突原因調查中

針對這起街頭暴力，板橋分局表示，目前現場已處理完畢並將相關當事人帶回派出所釐清。初步了解司機受有輕微擦挫傷，至於雙方是因下車問題還是服務態度引起爭執，詳細事發經過仍有待進一步調查說明。

