公車變路障！台灣大道違停路肩害撞 女騎士閃避不及「猛追尾」全身傷

記者陳佳鈴／台中報導

公車體積龐大佔據車道視線，李女閃避不及，發生嚴重追尾碰撞。（圖／翻攝畫面）

台中市交通要道「台灣大道」今（3）日上午發生一起公車與機車的碰撞事故。一輛台中市公車違規停在七段慢車道的路肩，導致後方一名李姓女騎士反應不及，直接撞上公車車尾。李女當場連人帶車倒地，四肢多處擦挫傷，所幸送醫後無大礙。針對公車司機違停行為，警方已當場開單告發。

警方調查，這起事故發生在今日上午7時6分許，正值上班車潮湧現時段。李姓女騎士騎乘機車，沿沙鹿區台灣大道七段慢車道往台中市區方向行駛。行經事故路段時，前方路肩竟然停著一輛由許姓男子駕駛的市公車。

由於公車體積龐大佔據車道視線，李女閃避不及，發生嚴重追尾碰撞。強大的撞擊力道導致機車倒地，李女四肢均有擦挫傷，被緊急送往醫院治療，經包紮後已無大礙。

清水警分局趕抵現場處理，經對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0，排除酒駕可能。不過，警方指出，許姓公車司機將車輛違規停放在路肩，已明顯違反《道路交通管理處罰條例》。

警方表示，針對公車違停部分，已依法開出新台幣600元以上、1,200元以下的罰單，並已完成告發程序。至於詳細的肇事責任歸屬，將移請交通警察大隊進行進一步分析研判。

