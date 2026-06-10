公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化

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記者潘靚緯／彰化報導

受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水簾洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。

民眾冒雨搭公車通勤，沒想到車外下大雨，車內下小雨。(圖／翻攝畫面)

彰化下起暴雨，民眾搭公車通勤，不料公車車頂漏水，「外面下大雨、裡面下小雨」的誇張景象被乘客拍下並上傳社群平台，引發熱議。PO文者指出，，一早冒雨搭車已很辛苦，沒想到進到車內仍無法躲雨，雨水從車頂不斷滴落，座位與走道濕成一片，沒撐傘的乘客只能儘量閃，深怕雨水淋濕衣物。引發不少網友留言回應「我以為巴基斯坦」、「曾經穿雨衣開公車路過…駕駛座上放漏水」。

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員林客運表示是因逃生出口的膠條因日曬老化，將全面檢修更換。(圖／翻攝畫面)

對此，員林客運出面說明，經查漏水原因是因為車頂逃生窗、緊急出口周邊的膠條因長期陽光曝曬老化，導致無法密合，雨水順著縫隙滲入車內。坦言約7至8年車齡的車輛較容易出現在雨天漏水的狀況，需要更換膠條才能徹底解決。員林客運強調，目前已全面檢修旗下公車，針對膠條老化車輛優先處理，避免漏水情況再度發生。

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