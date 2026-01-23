公車路網串聯新興社區 陳家琪成功推動八里重劃區交通優化

248260123a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

隨著八里人口快速成長，通勤與就學交通需求日益吃緊，公車總站搬遷後帶來不便，新重劃區也缺乏站牌，讓不少下罟里居民感到無奈。新北市議員陳家琪接獲多方反映後，主動出面協調交通局與淡水客運，針對路線、站點與班次全面檢視，目標不只改善眼前困擾，更要為八里發展規劃一條更順暢、更貼近生活需求的回家路。

陳家琪指出，為因應重劃區人口快速移入，原有交通路網已不敷使用，下罟里家長與重劃區新住戶更時常反映交通困擾，經服務團隊與相關單位多次協調，最終成功爭取紅22、878、963等路線延伸進入商港一路、訊塘一路與八里大道，讓公車直接駛入幸福花園、龍井天朗、豐光市集等大型社區周邊，透過路網串連起新興住宅區與生活路網，讓八里人的通勤選擇更靈活。

而針對下罟里家長長期關心學童通學距離問題，陳家琪也推動紅13部分班次延伸至南嶽宮迴轉，縮短步行路程，讓長輩與學生下車後能更快回到家門口。同時，878與963新增行駛中華路，進一步提升搭乘便利度，讓更民眾受惠。

陳家琪接著說明，路線到位還不夠，班次穩定同樣重要，她要求交通局同步建立補貼配套，支持業者穩定平日尖峰班次，不讓通勤族在寒風中苦苦守候，目前客運公司已允諾將維持原發車時刻，不影響民眾原搭乘時間。同時，客運公司也與里長展開現地勘查，確認大型巴士在重劃區街道轉彎的安全性，並精選最便利的站點位置，確保規劃方案能精準滿足居民需求。

陳家琪強調，目前路網規劃仍處於現勘與研議階段，最終調整方案、正式公告及確定的實施日期，仍須以淡水客運官方資訊及交通局公告為主。她會持續追蹤進度，確保行政程序順利銜接，讓八里回家路隨著發展變得更順暢、更貼心。

