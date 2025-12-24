公車輾斃人真相逆轉…婦鬼切害騎士滑對向慘死「竟停百米外冷血裝沒事」

社會中心／台南報導

台南國小前死亡車禍！機車噴醫院接駁車輪下，46歲騎士當場斷魂。（圖／翻攝畫面）

台南市安南區昨（23）日發生一起奪命車禍。一名王姓女子（51歲）駕駛轎車由路邊起步時，不慎擦撞直行的林姓騎士（46歲），導致林男連人帶車滑至對向車道，遭迎面而來的奇美醫院接駁車輾斃。警方調查發現，王女肇事後竟將車停於百公尺外且未下車協助，遭警員盤查後才配合，全案依肇事逃逸及過失致死罪嫌送辦。

台南市消防局於23日下午16時15分許接獲報案，指安順國小附近發生嚴重車禍，立即派遣6車12人前往。警消趕抵現場時，發現林姓騎士被壓在遊覽車輪下，已明顯死亡；遊覽車上一名邱姓女乘客（66歲）則因撞擊導致頭部撕裂傷，所幸送醫後意識清醒，無生命危險。據了解，該輛遊覽車為奇美醫院往返永康總院與佳里院區的接駁車，當時車上含司機共有8人。

廣告 廣告

起初以為只是單純的機車與遊覽車對撞事故，但警方調閱路口監視器後案情出現逆轉。畫面顯示，當時林男騎乘機車沿安和路北往南行駛，一輛停在路邊的轎車突然起步切入車道，先與林男機車發生擦撞，導致林男重心不穩、連人帶車滑行至對向車道，才遭黃姓男子（29歲）駕駛的接駁車反應不及輾過。

警方在現場勘查時眼尖發現，肇事的轎車就停在事故現場前方約1、200公尺處，隨即上前盤查，並要求車內的王姓女駕駛下車說明。令人氣憤的是，王女在事故發生後雖未駛離太遠，卻始終待在車上，且完全未下車查看傷者或協助救護，直到警方找上門才被動配合調查。

經警方實施酒測，王姓女駕駛與黃姓接駁車司機酒測值均為零，身亡的林姓騎士則待後續法醫檢驗。警方指出，王女肇事後未即時採取救護措施，仍構成肇事逃逸要件，訊後將其依肇事逃逸及過失致死罪移送法辦；接駁車黃姓駕駛則依過失致死罪嫌移送偵辦，詳細肇責比例仍待進一步釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

超挺台灣！巴拉圭總統拒絕北京誘惑：斷交台灣的國家都變慘

剛發生4死慘案…婦人逛誠品南西突倒地尖叫「友急借蠟燭：要幫她淨化」

跨國跟蹤超過4千公里「計畫超心機」狂刺空姐前妻15刀害慘死五星酒店

真正的勇者遭出征？中捷長髮哥一張舊照被誤認蹭熱度…大批網友湧入道歉

