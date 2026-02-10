公車輾斃東海女大生！受傷學姊曝「公車吞人」瞬間…聽見「頭骨碎裂聲」

記者吳泊萱／台中報導

台中巨業客運輾斃東海女大生，今日（10日）開庭勘驗事發監視器，林母淚灑法庭。（圖／資料照）

2024年9月，台中公車巨業客運輾斃東海大學林姓女大生一案，今日（10日）再度開庭審理，當時和林女一起過馬路，也遭公車撞倒的王姓學姊首度出庭作證，還原二人被捲入車底的驚悚過程，強調司機施男兩度往前移車，害學妹命喪輪下，自己親耳聽到學妹「頭骨碎裂聲」，二人的恐怖遭遇也讓林母當場淚灑法庭。

2024年9月，東海大學林姓女大生過馬路時，遭巨業客運輾斃。（圖／翻攝畫面）

回顧車禍發生經過，2024年9月22日，施姓司機駕駛巨業客運305號公車行經路口時，與走在斑馬線上的林姓女大生（20歲）發生碰撞，導致林女被捲入車底，但施男下車查看後，未確認林女頭部位置，就再度移車，導致林女被二度輾壓喪命，司機施男被依過失致死罪嫌起訴。

廣告 廣告

王姓學姊出庭還原事發經過，指控司機兩度往前開，害學妹慘死輪下。（圖／資料照）

全案今日（10日）再度開庭審理，並傳喚當時與林女同行的王姓學姊出庭作證，學姊表示當天與林女相約看電影，結束後散步離開，二人在綠燈時通過馬路，當時有看到公車，但因還有一段距離，「以為不會撞到」，沒想到司機沒減速就左轉，他們在斑馬線的中間被撞上。

王姓學姊回憶事發經過，表示第一時間，自己和學妹都被捲入車底，自己上半身被壓在車頭及前輪前方，肩膀及胸口被壓住，公車停下後，她趕緊爬出來坐在路邊，當時非常慌張，不知所措，有叫司機快點叫救護車。當時，她有看到學妹被壓在車底哀號、呻吟，並大喊「好痛！」

學姊指控，她還沒來得及反應，司機又把公車往前開，她立刻對司機大喊停車，但當她低頭查看時，學妹的頭頸部已經被壓在車輪底下。

檢察官蕭佩珊提示，王姓學姊在案發後的警詢筆錄中曾提及，看到公車往前開時，學妹的呻吟聲瞬間消失，同時傳出「頭骨碎裂聲響」。

法官當庭勘驗事發監視器，確認公車撞擊王女、林女2人，發出砰的一聲巨響，公車立刻煞停，王女上半身一度被捲入車底翻滾，隨後自行爬出。林女則在公車底下，一隻手在右前車輪旁，隨後公車突然往前開，王女激動質問司機「你在幹嘛？」並要求所有乘客下車幫忙抬車救人。

而在勘驗監視器畫面過程中，林母目睹愛女命喪輪下，忍不住淚灑法庭。司機施男則於庭上，再度向林母致歉，表示自己很對不起林媽媽。

更多三立新聞網報導

台中實習醫學生拍病患手術照PO網！衛生局證實調查中…恐面臨25萬重罰

聯結車國道爆胎慘了！害15車中鏢撞「隱形地雷」…BMW新車慘況曝

139線「死亡彎道」16天奪2命！20歲男大生自撞慘死…驚見後車輪已磨平

台中東勢暗夜火警！透天厝1樓起火「祖孫3人」受困…消防破門救援

