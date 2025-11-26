公車轉彎碰撞釀7旬男子命危 北市公運處將開罰

長期以來消費者購車的動力，無論汽柴油或者Hybrid都仍是內燃機一種選擇，直到因技術重大突破所發展出的電力驅動，才讓電動車能在近十多年來擠身主流市場，伴隨技術的進步幾經多年發展下來，無論性能、續航力、操控路感、功能都已經具備一定水準，而過去消費者所顧慮的續航力障礙，也隨著電池效能提升與充電站普及逐漸消除，現在只剩下一個大魔王關卡-價格！續航力大幅提升同級最佳，旅程不再充滿焦慮 依價格、尺碼與定位來看，擁有4,690mm車長與2,860mm軸距的bZ4X，在台灣市場中最直接的同級對手莫過於Luxgen n7、Hyundai Ioniq5、Kia EV6，電動車的買家最關心的絕對是續航力優先，為了消弭眾人的疑慮，bZ4X所搭載的全新高效能動力電池，容量從71.4kWh升級至74.7kWh，純電行駛里程以NEDC計算更從626km大幅提升至同級最佳743km，等於可輕鬆達成滿電北高一日遊，讓續航無後顧之憂。充電功率自150kW提升為160kW後，其10%至80%充電時間由30分鐘縮短為28分鐘，明顯減少等待補充能源的時間。 車型 Toyota bZ4X Luxgen n7 Kia EV6 H

Carture 車勢文化 ・ 1 天前