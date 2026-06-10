公車進不了站！違停男吐菸挑釁司機 嗆「叫警察來找我」下場慘了

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【緯來新聞網】台北市士林區8日發生公車司機與違停轎車駕駛衝突事件。一對男女疑似前往知名麵包店購物，將轎車違停在士林捷運站公車停靠區附近，造成42歲黃姓公車司機無法正常進站載客。黃姓司機鳴按喇叭示意移車後，轎車男駕駛不爽朝公車司機吐菸丟菸挑釁，雙方爆發口角衝突，事件經網路曝光後引發熱議。

違停男朝公車司機丟香菸。（圖／翻攝Threads）

據士林分局文林派出所說明，黃姓司機鳴按喇叭後，上前詢問路旁男子是否為該車車主。然而雙方因公車車窗緊閉導致溝通不暢，男子情緒隨即失控，走向駕駛座徒手敲打車窗並試圖強行開啟，無果後轉至公車正前方，對黃姓司機比出中指，並對擋風玻璃丟擲垃圾及彈射菸蒂，期間更嗆聲稱「叫警察來找我，開紅單而已」，態度強硬。黃姓司機見狀隨即下車交涉，雙方爆發正面口角。

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違停男朝公車司機丟香菸。（圖／翻攝Threads）

司機提告，警方調閱監視器追查

事後，黃姓司機已至派出所正式對該名男子提出公然侮辱告訴。警方表示已受理報案，並調閱周邊監視錄影畫面，後續將通知當事男子到案說明，釐清事發經過與相關法律責任。士林分局同時呼籲，遇有行車糾紛應保持理性，任何以言語或肢體滋擾公共秩序、侮辱他人的行為，將依法追究，絕不寬貸。





網友熱議，籲多管道檢舉

影片在Threads上曝光後，迅速引發大量留言討論。有網友指出菸蒂棄置行為可向衛生局檢舉並領取獎勵，另有多名網友批評違停後態度蠻橫的行徑，認為相關行為已涉及多項違規。亦有網友提及，公車司機日常執勤中遭遇類似違停阻礙的情況並非首次，呼籲主管機關加強士林熱門商圈周邊路段的交通執法力度。



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