公車過站不停？高雄交通運輸遭轟「沒救」 駕駛辯「逆光」惹禍

高雄市仁武區一名民眾於11月5日，準備搭乘綠2路公車前往義大世界，卻目睹末班車從眼前駛過，導致行程全盤打亂。對此，高雄市交通局以及公車業者已經道歉，並解釋原因，導致誤會發生！

該名民眾在臉書社團「仁武人大小事」中發文表達不滿，並附上兩張照片，標題以「仁武的大眾運輸已經沒救了」作為文章。據了解，事情發生在今天下午3點10分，原PO指出他在「台銀仁武分行」站牌等候預計3點20分抵達的綠2路公車。當公車到站時，原PO走到馬路邊揮手示意，但公車卻未停靠，直接駛離。

原PO提到，他搭的那班公車是末班車，但駕駛的這種情況已經不是第一次發生了，結果害他和朋友約好的行程被迫取消。仁武的大眾運輸真的超級不方便，現場連計程車都叫不到，整個計畫全被打亂，真的讓人很無奈！

對此，高雄市交通局表示，經向義大客運了解，該班車行經「台銀仁武分行」站牌時，車速約13公里，並無超速情形。但駕駛反映當時因天色逆光，視線受到影響，未能注意到站牌前有乘客招手。

交通局已要求義大客運加強駕駛管理，針對本案將依法扣罰補貼款，並列入公車評鑑扣分，要求業者改善服務品質，避免類似事件再發生，保障乘客權益！希望未來能有更好的改善，讓大家搭公車時能更安心。

延伸閱讀

