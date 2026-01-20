公車過站百公尺才停 司機狂怨乘客:手舉太低不符標準

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中有網友PO文，抱怨有一輛公車，開離站牌很遠，讓乘客猛追，上車後女司機還狂唸，說是乘客招手姿勢太低了，應該要手舉高，盡量貼近耳朵，否則下次拒載！對此，乘客反應見仁見智，有人說要求不合理，不過，也有人說，應該要舉手加揮手，讓司機一眼就看得見！

開廣播，要求聽好，接下來要講解的，是乘客要招公車停下時，司機認為的標準姿勢！女司機說，乘客如果手隨便舉，可能會被她拒載！PO文者說，在台中市大肚區營埔里站，搭乘公車，司機開離站牌一百公尺遠，要求乘客跑過去，一上車司機還狂唸，乘客舉手要貼近耳朵，而且要提早舉！

舉手不標準司機爆氣！ 女司機車上開廣播狂唸乘客

招公車舉手角度見仁見智。(圖/羅宇翔攝)

招公車舉手角度見仁見智。(圖/羅宇翔攝)隨機看看，乘客舉手的姿勢與角度，各自都不一樣，有的隨興意思意思揮一下，有的可就又舉手又揮手，生怕司機看不見！到底要怎麼舉，有正確版本嗎？這位認真熟記市府交通局指引的駕駛，做示範了！看看他，右手平舉在腰側，從頭到腰，大約呈現90度。也建議乘客，距離大約50-80公尺時，就舉起手，最好搭配左右搖晃揮舞，這樣公車還沒停下來，絕對是司機的錯。













