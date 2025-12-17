公車遭控拒載漸凍症病患 新北市府：開罰客運9萬

新北市 / 綜合報導

一名罹患肌肉萎縮漸凍症的胡先生上網控訴，日前他搭乘淡水客運862號公車，結果被司機以電動代步車「沒辦法固定」為由，拒絕他上車，雙方因此起了爭執，胡先生現身還原當下情況，表示當時有跟駕駛說，手上有如何安全固定的影片，但駕駛依舊拒絕讓他上車，對此客運業者坦承疏失，新北市府也將祭出9萬元的高額罰單。

公車駕駛熟練的操作無障礙渡板，協助身障乘客搭乘，整個過程不到一分鐘。但一名罹患肌肉萎縮漸凍症的胡先生在網路上發文，說自己遭受到不公平待遇。

胡先生當時就是搭乘，淡水客運862號公車，他控訴這名司機，以沒辦法固定電動代步車為由，拒絕讓他上車，漸凍人患者胡先生說：「一直跟他解釋說，我手機裡面有如何固定的照片，然後我之前也有到貴公司，就是淡水客運去做過教育訓練，公司那邊也有如何安全固定這台車的影片，那請他聯絡主管這樣，然後他就堅持不要，然後他就要作勢要開走。」

胡先生現身還原當下情況，究竟怎麼一回事，我們來看一下當時的行車記錄器畫面，當事司機說：「本來就是要安全為主啊，沒有辦法固定，我怎麼開車啊，你去投訴，你去投訴算了，罰九萬就罰九萬，我頂多不做就好了。」

雙方僵持不下，這名司機把車上乘客都請下車，胡先生回憶，車上有些人對他口出惡言，讓他感到心寒，對此業者坦承是當事司機的疏失，淡水客運業務部副理于嘉騏說：「其實我們後面有一台就馬上，後面有一台車，已經做一個運送的部分，所以實際上是可以的，是這個駕駛人在服務的過程中，有這樣的瑕疵在，在車內的乘客，對他有一些言語攻擊，跟駕駛無關，駕駛從頭到尾語氣是滿和順的。」

新北市府交通局運輸管理科股長傅璿華說：「對於駕駛的教育訓練不足，所以導致了駕駛他的認知不一致的狀況發生，那這個部分，我們會請那個業者，要加強駕駛的教育訓練，另外，在拒載身障乘客的部分，最高是可以開罰到9萬元。」新北市府祭出9萬元罰單，對此淡水客運承諾，會加強駕駛的教育訓練，也接受市府處置，不再讓類似事件重新上演。

