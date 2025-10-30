公車開上分隔島 大都會客運補償乘客100元禮券

（中央社記者陳昱婷台北30日電）大都會客運一輛公車今天下午在台北市行駛時自撞分隔島，業者表示，駕駛長酒測值及工時都正常，對造成困擾表達歉意，請乘客主動向公司聯絡，將提供100元超商禮券作為補償。

北市警消下午1時許獲報，士林區中山北路五段一帶發生一輛大都會客運公車自撞分隔島事故。所幸駕駛及車上乘客均未受傷，初步排除49歲駕駛李男酒駕，確切肇因有待後續調查釐清。

大都會汽車客運公司透過新聞稿說明，事故當事人李姓駕駛長酒測值正常，也沒有逾時工作，上次休假是10月26日，休假正常，公司已將其列為重點輔導對象，並將優先送往公車學院再教育。

大都會客運表示，對於造成車上乘客及用路人困擾感到抱歉，請搭乘此班次的乘客電洽大都會客運免費客服專線，並提供姓名、電話與住址，公司將郵寄價值新台幣100元的超商禮券作為補償。

台北市公共運輸處業務稽查科長梁筠翎表示，將向大都會客運了解實際狀況並查核，若發現駕駛長工時或休假狀況等有違規就會開罰。（編輯：張雅淨）1141030