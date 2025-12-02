公車靠站剎停 84歲長者疑「高低差」摔倒命危

台中市 / 綜合報導

台中市一名84歲潘姓長者搭公車，下車前起身準備按鈴，但這時司機要靠站，踩了剎車，疑似因為座位跟走道間的高低落差，長者一個重心不穩整個人摔倒，後腦杓撞到鐵欄杆，當場失去呼吸心跳，幸好緊急送醫恢復生命徵象，但目前仍昏迷中。客運業者說會持續跟長者家人聯繫，至於駕駛是否涉及過失，將由警方釐清。

長者躺在公車內，人已經沒有意識，救護人員在現場急忙進行急救，並將人移動到擔架上，台中市東勢區，一名84歲的潘姓長者，2日上午10點多搭公車，下車前站起身按鈴在車內摔倒，當場失去意識，附近民眾說：「救護車的人就上去看一看，就跑過去救護車拿東西，可能要急救，從這邊角度看過去，是救護人員有幫他做CPR。」

當時公車抵達東勢石角口站牌，潘姓長者坐在在車內按鈴下車，同時把左腳放在公車走道上，因為司機靠站踩煞車，他一時沒站穩摔倒在車內，後腦杓撞到鐵欄杆，當場失去意識跟呼吸心跳，潘姓長者被送上救護車，到院後又轉院治療，幸好經過急救終於恢復生命徵象，急診部主任魏志偉說：「目前轉院到本院，仍然沒有恢復意識，頭部掃描以及進一步影像檢查，也發現有急性肺水腫情形。」

當時在車內，潘姓長者是坐著準備起身的狀態，但怎麼會整個人往前摔，客運業者認為，座位到走道間的高低落差，是他摔倒的主因，客運公司課長王振宇說：「要起身的時候，那裡剛好有一個落差，導致重心不穩，往前跌上去去撞到頭部。」

東勢分隊警員許凱棋說：「事故造成潘男受傷昏迷，目前轉送童綜合醫院急救治療中。」警方在現場，對公車駕駛進行酒測他沒有喝酒，而潘姓長者，仍然昏迷當中，目前在醫院治療，至於公車駕駛是否涉及過失，警方後續持續釐清。

